USA odtajniły dane wywiadu ws. inwazji na Ukrainę. "Mnóstwo informacji"

USA odtajniło dokumenty ws. ataku Rosji na Ukrainę. "Pozostali będą wiedzieli tyle, co my"

- W konsekwencji prezydent Biden wrócił do nas i powiedział, że musimy odtajnić jak najwięcej informacji, by zapewnić, że pozostali będą wiedzieli tyle, co my. Dzięki temu mieliśmy ponownie wrócić do bardziej konstruktywnych rozmów na temat zaplanowania odpowiedzi na rosyjską inwazję - tłumaczył.