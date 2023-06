Koreańskie piekło. "Utknęliśmy tutaj, czekając na śmierć"

Sąsiedzi umierają z głodu

Jedna z mieszkanek stolicy powiedziała, że zna trzyosobową rodzinę, która zmarła z głodu we własnym domu. - Zapukaliśmy do ich drzwi, aby dać im wodę, ale nikt nie odpowiedział. Kiedy władze weszły do ​​środka, znalazły ich martwych - opowiada kobieta.