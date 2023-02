Koreańczycy z Północy gotowi do wyjazdu do Ukrainy. Kim zatrzymał ich w ostatniej chwili

Pjongjang wstrzymuje wysłanie swoich obywateli do pracy do okupowanych przez Rosjan terenów wschodniej Ukrainy. Koreańczycy z Północy mieli się tam pojawić już w listopadzie. Zakontraktowali ich Rosjanie, liczący na to, że na anektowanych sąsiadowi ziemiach będzie można rozpocząć nowe inwestycje.