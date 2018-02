Korea Południowa ograła USA. Przy siostrze Kima, Amerykanie wyglądają jak wojenni podżegacze

Przywódca Korei Północnej przechytrzył wrogów z Waszyngtonu. Na Zimowe Igrzyska w Pjongczangu wysłał sportowców i swoją młodszą siostrę, Kim Jo Dzong. Oszczędny uśmiech i obietnica dialogu wystarczyły do przełamania kryzysu w relacjach z Seulem. Nawet USA zgodziły się na rozmowy z komunistyczną Północą.

W drodze z Pjongczangu do Waszyngtonu wiceprezydent USA Mike Pence powiedział, że Waszyngton gotów jest rozmawiać z Koreą Północą równocześnie wywierając presję na reżim Kim Dzong Una. Pence rozmawiał z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-Inem. Politycy ustalili, że celem nadrzędnym jest nuklearne rozbrojenie Północy, a sama obietnica dialogu nie wystarczy, aby komunistyczny reżim uzyskał korzyści gospodarcze.

Tymczasem Kim Dzong Un przejął inicjatywę korzystając z wielkiej imprezy sportowej. Najpierw telefonicznie rozmawiam z politykami w Seulu, aby uzgodnić warunki występu sportowców na Igrzyskach Zimowych. Następnie utworzono wspólną reprezentację pod białą flagą z błękitnym, niepodzielonym Półwyspem Koreańskim. Łagodny wizerunek północy uzupełniło ponad 200 cheerleaderek wysłanych do Pjongczangu .

Nieudana misja wiceprezydenta USA

Kim Dzong Un wykonał mistrzowskie zagranie wysyłając na Igrzyska swoją 30-letnią siostrę, która jest też jednym z jego najbliższych współpracowników. z powodu wpłyów politycznych, ale też zamiłowania do luksusu, Kim Jo Dzong porównywana jest do Ivanki Trump. Podczas ceremonii otwarcia Igrzysk łagodnie uśmiechająca się kobieta stała za wiceprezydentem USA, który leciał do Korei z zadaniem zapobieżenia "wrogiemu przerjęciu" igrzysk przez komunistyczną propagandę.