Korea Północna oskarża. "Sytuacja na skraju wojny jądrowej"

Państwowa agencja KCNA opublikowała artykuł Choe Ju Hyona, którego określa jako eksperta ds. bezpieczeństwa międzynarodowego. W tekście krytykuje on odbywające się w rejonie amerykańsko-koreańskie ćwiczenia wojskowe, twierdząc, że mogą one doprowadzić do zaostrzenia już i tak trudnej sytuacji.