Słowacki łącznik. Chciał sprzedać Moskwie ponad 20 rodzajów północnokoreańskiej broni

W czwartek Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA ogłosiło sankcje wobec obywatela Słowacji Ashota Mkrtychowa, zarzucając mu, że to on próbował ułatwić handel bronią między Rosją a Koreą Północną. Jak podaje Yonhap News Agency, umowa nie została jeszcze sfinalizowana. Kirby dodał, że Stany Zjednoczone nie mają też dowodów na to, że Mkrtychow był zamieszany we wcześniejszy transfer broni rosyjskiej Grupie Wagnera.