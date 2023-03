Strach w Waszyngtonie. Stanom Zjednoczonym kończą się rezerwy

Dzieje się to w czasie, w którym, jak analizuje "Die Welt", przedstawiciele Ukrainy, ale i Polski oraz krajów nadbałtyckich, próbują wywierać presję na Waszyngton i apelują o kolejne dostawy. Raport Kongresu wspomina o "zdolnościach amerykańskiej produkcji obronnej do zaspokojenia rosnącego popytu" i o wewnętrznych potrzebach obronnych, czyli o zasobach koniecznych do gotowości wobec jakiegokolwiek ataku.