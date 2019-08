Korea i USA powracają do gróźb. Koniec romansu Kima i Trumpa?

Po czwartej próbie rakietowej Korei Północnej w ciągu dwóch tygodni, Stany Zjednoczone w końcu zareagowały. Ale i reżim w Pjongjangu wystosował swoje ostrzeżenie. Romans Trumpa i Kima wydaje się zagrożony.

Jeszcze niecały tydzień temu, po trzeciej próbie nowej północnokoreańskiej rakiety krótkiego zasięgu, Donald Trump przekonywał, że "nie ma problemu" z wystrzeliwanymi przez Pjongjang pociskami, dodając że to "bardzo standardowe" zachowanie. Na Twitterze przyznał wprawdzie, że próby rakietowe mogą być "pogwałceniem Narodów Zjednoczonych", ale jednocześnie zapewnił, że Kim nie chce go zawieść, zwłaszcza że ma "wspaniałą i piękną wizję" dla swojego kraju, którą może zrealizować tylko z Trumpem jako prezydentem.

Kiedy jednak we wtorek Korea Północna przeprowadziła swój czwarty test, coś w amerykańskiej narracji pękło. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton zagroził, że USA wybiorą "inną drogę", jeśli Pjongjang będzie prowadził próby rakiet dłuższego zasięgu i złamie obietnicę daną Trumpowi.

Koreańczycy też wystosowali swoją przestrogę: według północnokoreańskiej agencji informacyjnej KCNA, próby rakiet miały być "ostrzeżeniem" dla USA i Korei Południowej w związku z planowanymi ćwiczeniami wojskowymi - ćwiczeniami, które i tak zostały znacznie ograniczone, aby nie prowokować Pjongjangu. Mimo to, według Kim Dzong Una, stanowią one pogwałcenie wzajemnych ustaleń. Przedstawiciel północnokoreańskiego MSZ również zasugerował, że Pjongjang jest gotowy do wyboru "innej drogi" niż dotychczasowe pokojowe negocjacje.