Kim odpalił nowe rakiety. Czwarty test broni Korei Północnej

Korea Północna wystrzeliła pociski rakietowe po raz czwarty w okresie dwóch tygodni. Jednocześnie Pjongjang zaprotestował przeciwko wspólnym ćwiczeniom armii Korei Południowej i USA.

O nowych testach rakiet reżimu Kim Dzong Una poinformowało dowództwo sił zbrojnych Korei Południowej. Seul wyjaśnił, że sąsiad z północy wystrzelił dwa pociski balistyczne krótkiego zasięgu we wtorek nad ranem miejscowego czasu. To już czwarta próba w ostatnich dwóch tygodniach.

Według służb Korei Południowej oba pociski przeleciały ok. 450 km i spadły do morza - informuje Reuters. Amerykańskie i południowokoreańskie agencje wywiadowcze uznały, że właściwości lotu wskazują podobieństwo do rakiet, które Pjongjang testował 25 lipca.