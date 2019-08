Kim Dzong Un testuje nowe rakiety. Trump daje mu zielone światło

Północnokoreański reżim przeprowadził trzy testy rakiet w ciągu jednego tygodnia. To złamanie obietnic danych Ameryce. Ale administracja Trumpa lekceważy sprawę - a nawet nie wyklucza trzeciego szczytu Trump-Kim.

- Nie mam z tym problemu. Zobaczymy, co będzie, ale to tylko rakiety krótkiego zasięgu. Bardzo standardowe - stwierdził rezydent Białego Domu.

Z tą oceną nie zgadzają się jednak eksperci. Ani amerykańscy sojusznicy, którzy są w bezpośrednim zasięgu testowanych rakiet. Według danych zaprezentowanych przez Koreę Południową, komunistyczny reżim poddał próbuje zupełnie nowy i szybszy typ rakiety, potencjalnie znacznie trudniejszy do przechwycenia przez systemy obrony przeciwrakietowej.

- Prezydent zaprezentował szokującą ignorancję na temat rakiet Korei Północnej. To nie są "bardzo standardowe" pociski, i wbrew temu co sugeruje prezydent, mogą mieć ładunek nuklearny. To po prostu jasnozielone światło dla Kim Dzong Una - mówi Adam Mount z Federacji Amerykańskich Naukowców (FAS).