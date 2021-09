Kopalnia Turów. Kto powinien rozwiązać konflikt? Wiceminister od Ziobry wymienia jedno nazwisko

Trybunału Sprawiedliwości UE nałożył na Polskę karę pieniężną w wysokości 500 tys. euro dziennie za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. O to, kto ponosi polityczną odpowiedzialność za całą sytuację, zapytaliśmy Jacka Ozdobę, wiceministra klimatu i środowiska. - Trudno mówić o jakiejkolwiek odpowiedzialności, kiedy to jest nakładane bezpodstawnie. Jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską, kompetencyjnie jest to minister ds. UE Konrad Szymański, o którym często zapominamy w dyskusjach związanych z członkostwem Polski z UE - powiedział polityk Solidarnej Polski w programie "Newsroom" WP. Podkreślił jednak, że "w tym wypadku jesteśmy świadkami decyzji jednoosobowej pani sędzi Rosario Silvy de Lapuerty, która jest znana z podejścia do Polski". Jak zdaniem Jacka Ozdoby należy rozwiązać obecny spór Polski z KE? - Na pewno nie możemy pozwolić na wyłączenie kopalni, tym samym elektrowni - stwierdził, dodając, że to "nie wchodzi w rachubę".