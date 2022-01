Kopacz wiceszefową PE. "Nie wykorzysta tego dobrze"

Ewa Kopacz została wiceszefową Parlamentu Europejskiego. – Nie będę jej gratulował, bo ta funkcja na nic się nie przyda dla Polski – oznajmił w programie "Newsroom" WP sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba. – Więc to, że dostanie stołek i samochód, to mało mnie interesuje. Niech przedstawi plan, jaki będzie miała dla Polski, chociażby skorzysta ze swoich uprawnień i niech odbędzie się pierwsza dyskusja. I np. niech wesprze propozycje pana ministra Jakiego w zakresie blokowania przez Republikę Federalną Niemiec przestrzeni powietrznej jeżeli chodzi o transport broni na Ukrainę w kryzysie, czy chociażby Nord Stream 2 – kontynuował. Na uwagę o tym, że nie wykorzystał okazji, by złożyć gratulacje byłej premier, odparł: - To prawda, ale nie wierzę, że to dobrze wykorzysta – dodawał. – Pani premier nie wykorzysta tego dobrze – powtarzał. Odniósł się też napiętej sytuacji na Ukrainie, zagrożonej atakiem ze strony Rosji. – Obowiązkiem europosłów jest reagowanie, kiedy jesteśmy w przededniu wojny. Dzisiaj już nikt z tym nie polemizuje. Mam nadzieję, że tego konfliktu nie będzie, ale obserwujemy jakieś działania, które są nowoczesnym obszarem (...) agresji paramilitarnej, te wojny hybrydowe, które obserwujemy u naszych wschodnich sąsiadów – to jest wynik również przyzwolenie kanclerz Niemiec czy nowego kanclerza Niemiec. Cała Europa dzisiaj nastawiona jest de facto na uzależnienie od dostaw gazu z Rosji. Donald Tusk nie reagował – wypominał Jacek Ozdoba.