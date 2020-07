Konwencja Stambulska. Prof. Andrzej Zoll przyznał się do błędu. Sześć lat temu mówił o "zamachu"

- Po sześciu latach powiedziałbym, że się myliłem. Wyciągnąłem wnioski i uważam, że dzisiaj nie ma żadnych podstaw, żeby wypowiadać Konwencję Stambulską, a wręcz odwrotnie. Byłoby to dla nas bardzo szkodliwe - mówił w programie "Tak jest" prof. Andrzej Zoll.

Konwencja Stambulska. Prof. Andrzej Zoll: Myliłem się

Jak zaznaczył, z perspektywy tych sześciu lat może powiedzieć, że przyjęcie Konwencji Stambulskiej nie przyniosło "ujemnych konsekwencji, a wręcz odwrotnie". Zdaniem prof. Zolla zmieniło się też ustawodawstwo w kwestii ochrony praw kobiet. - To znaczy ta ochrona szczególnie przed przemocą fizyczną czy psychiczną jest jednak silniejsza niż była przed podpisaniem konwencji - tłumaczył wykładowca akademicki.

Konwencja Stambulska. Prof. Andrzej Zoll: Zostaniemy za to ukarani

- Uważam dzisiaj, że dążenie do wystąpienia z tej umowy dotyczącej konwencji stambulskiej jest zerwaniem solidarności międzynarodowej w obronie kobiet. To dla Polaków i państwa polskiego będzie stanowiło katastrofę - stwierdził były prezes TK. - W opinii publicznej zostaniemy wyjątkowo za to ukarani - dodał.