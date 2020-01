WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze janusz korwin-mikke + 2 Bartłomiej Sienkiewicztłit Natalia Durman 31 min. temu Kontrowersyjny występ Janusza Korwin-Mikkego w rosyjskiej tv. Bezwzględny komentarz Bartłomieja Sienkiewicza Janusz Korwin-Mikke w rosyjskiej telewizji mówił, że w Polsce panuje "rusofobia". Co na to Bartłomiej Sienkiewicz (KO)? - Korwin-Mikke ociera... Rozwiń W tej chwili w takim razie zostaje … Rozwiń Transkrypcja: W tej chwili w takim razie zostajemy na tej polityce międzynarodowej sami Rosji Ugla swoje i ukarze Polskę karząc przyjąć rezolucje czy Przyjęcie rezolucje potępiające Nie sądzę żeby się Rosję to uda Co jest częścią rodziny Łajza I mimo wysiłków pisał żeby od tej godziny się oddali To tej tych wyrazów Solidarności pod Rozpoczęcie tej historii doświadczyliśmy Myślę że Unia Europejska na nie pozwoli na tego rodzaju działań w takim razie Mówią że obecni polscy przywódcy powinni przeprosić cały świat za obozy zagłady które No cały czas na to samo na destabilizację Na rozpęd a nie takiego wewnątrz polskiego opieka Na obniżenie rangi Na arenie międzynarodowej Rozcięgna cały czas to samo raz jak gra spokojną wojnę z Co umiesz Co rok nic się tutaj nie zmień To jest jedna z tych nazw Jeden Z żołnierzy jest korwin-mikke który nie wstaję w czasie głosowania i mówi że w rosyjskiej telewizji że w Polsce panuje Nie korwin-mikke Ociera się To się Stadion To znaczy o wyrzeczenie się tak Własnej Jego gest był gest Który powinien być zapamiętam Jako przestroga Na wszystkich Polski Ja Zacietrzewienie i rodzaj głupoty Prowadzi de facto dla postaci