Kontrowersyjny wpis Ziemowita Szczerka. "Sen o pielgrzymce prawicy na Giewont"

Dziennikarz Ziemowit Szczerek połączył sprawy przemówienia arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i tragedii w Tatrach, w której zginęły cztery osoby. Napisał, że śniła mu się pielgrzymka prawicowego środowiska na Giewont.

"Śniło mi się, że abp. od tęczowej zarazy, zawsze zapominam jak on się nazywa, wezwał do postawienia na Giewoncie lasu krzyży metalowych, i do zorganizowania tam masowej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, Klubów Gazety Polskiej, polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, a także Młodzieży Wszechpolskiej, Organizacji Narodowo-Radykalnej i innych zrzeszeń tego typu" - napisał na Facebooku dziennikarz.