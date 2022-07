Kontrowersyjny wpis czeskiego kardynała. Prosi, by nie potępiać rosyjskich żołnierzy

Kilka tygodni po pierwszych doniesieniach o dramatycznej sytuacji Ukraińców, skomentował je czeski kardynał Dominik Duka we wpisie na portalu Aktuálně.cz. Duchowny apeluje do społeczeństwa, by nie potępiać rosyjskich żołnierzy. Twierdzi także, że nie wypada mówić jedynie o ich zbrodniach. "Wiele zeznań mówi o nich jako o tych, którzy pomagali kobietom w tym niebezpieczeństwie" – czytamy we wpisie. Dodał, że uproszczone podejście może prowadzić do szowinizmu i nacjonalizmu.