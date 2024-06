Terlikowski ostro po spocie PiS. "Rasizm jest żenujący i głupi"

"Cała wielka akcja związana z koniecznością natychmiastowego wprowadzenia ulg w użyciu broni okazała się oparta na fałszu, więc trzeba uciekać do przodu i udawać, że nawet jeśli się ktoś pomylił w kwestii użycia broni (albo wykorzystał to do skutecznego uderzenia w inne środowiska polityczne), to przecież w dobrej sprawie, bo 'oni idą'" - uważa dziennikarz.