Oburzenie po spocie PiS z Tuskiem. "Jesteście z siebie dumni?"

Prawnik Dariusz Piotr Sokołowski napisał: "Nienawiść zaczyna się od słów. Szczuliście na ludzi od czasu 'dziadka z Wermachtu. Stworzyliście wiarę smoleńską i opętaliście tym 20-30 proc., narodu, szczuliście i kłamaliście w reżimowych mediach przez 8 lat, teraz szczujecie na ludzi tylko na podstawie ich koloru skóry i wyznania. Wrzucacie całe grupy ludzi do jednego worka, żerując na ludzkim strachu. Jesteście i byliście siedliskiem nienawiści odkąd pojawiliście się w polityce. Nie bez przyczyny twarzą waszej propagandy zawsze był Jacek Kurski. Kaczyński i cała jego grupa wniosła w tym kraju jedynie niespotykaną ilość nienawiści i propagandy. Dla Was szczuć i kłamać to, jak splunąć. Obyście nigdy nie wrócili do władzy i rozpadli się na tysiąc kawałków".