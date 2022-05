Kontrowersyjne wpisy sędzi Pawłowicz. Jest zawiadomienie do prokuratury

W piątek podczas konferencji prasowej w Łodzi, Trela poinformował o wysłaniu do prokuratury w Warszawie zawiadomienia w trybie art. 226 Kodeksu karnego. Ten przepis mówi m.in., że kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.