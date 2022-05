Spięcie Pawłowicz z Szydło. Sędzia Trybunału chce "aby cała ta Unia zniknęła z powierzchni ziemi"

W czwartek Parlament Europejski większością głosów przyjął rezolucję, na mocy której wzywa Komisję Europejską, by nie aprobowała Krajowych Planów Odbudowy Polski i Węgier. Polemika, między byłymi posłankami PiS, wybuchła w mediach społecznościowych właśnie z tego powodu. Najpierw do decyzji PE odniosła się europosłanka PiS. - Walka przeciw Polsce to praca dla Putina! - Napisała na Twitterze Beata Szydło.