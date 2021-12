Pawłowicz znów o Unii Europejskiej. Ostre wpisy na Twitterze

Krystyna Pawłowicz znów o UE. "Obalili konstytucje państw członkowskich

Pod swoim wpisem wdała się w dyskusję z użytkownikami portalu społecznościowego. "My bronimy naszej konstytucji... Właśnie jesteśmy świadkami kolejnej bitwy" - odpowiadała im. "W ocenie UE właśnie to zrobili, bojem. A reakcja Polski na tę agresję to osobny problem" - przekonywała.