Kontrowersyjne słowa posłanki. Minister jej broni

Ile głupot polityk jest w stanie znieść dla dobra partii? Patryk Michalski pytał o to w programie "Tłit" wiceministra klimatu Jacka Ozdobę, który nie reagował, gdy jego partyjna koleżanka Maria Kurowska krytykowała walkę z emisją CO2. - Ja z panią poseł rozmawiałem. Jeżeli wytniemy ten fragment i zostawimy zdanie, że dwutlenek węgla jest potrzebny do życia przez fotosyntezę, to będzie to zdanie prawdziwe (Tego pani poseł nie powiedziała - kontrował Patryk Michalski), a jeżeli powiemy, że jesteśmy między jedną a drugą epoką zlodowacenia i działalność człowieka to powoduje, to też jest to zdanie prawdziwe. Nikt z Solidarnej Polski nie polemizuje z tym, że OZE może być uzupełnieniem miksu energetycznego. Tamta konferencja dotyczyła zakazu sprzedaży samochodów spalinowych. Jeżeli nie mamy bezpieczeństwa energetycznego w miksie, bo nie ma gazu, atomu i węgla, czego chcą niektóre wątpliwe organizacje pozarządowe i wtedy mamy wątpliwe źródła energii i samochody elektryczne, które są energochłonne. My na tej konferencji mówiliśmy o tym, że zakaz posiadania samochodów spalinowych jest zły - mówił Jacek Ozdoba.