Kontrowersyjna wypowiedź Tuska. Oburzenie kobiet Lewicy

Jak powiedziała Interii posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, "w ciągu zaledwie tygodnia kobiety w Polsce usłyszały bzdurę, że dają w szyję i dlatego nie rodzą dzieci, że jeśli poroniły, to nic takiego, bo jak Lewandowski strzeli gola, to się dzieci urodzą. Później żarty najpierw polityka Solidarnej Polski z pigułki gwałtu, a następnie podłapanie tego żartu przez lidera Platformy. Jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego kobiety w Polsce twierdzą, że to nie jest kraj dla młodych matek, to ten tydzień daje jednoznaczną odpowiedź".