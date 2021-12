Kontrowersyjna ustawa wejdzie w życie? Niedzielski zabrał głos

Co z przepisami umożliwiającymi pracodawcom sprawdzanie, czy pracownik jest zaszczepiony? - pytany był w programie "Newsroom" WP minister zdrowia Adam Niedzielski. - Projekt, który został opracowany przez posła Hoca, który jest modyfikacją projektu rządowego, to jest bardzo dobry projekt, który kładzie nacisk nie tyle na szczepienie, ale na testowanie. Testowanie również jest elementem zapewniającym bezpieczeństwo epidemiczne - zapewniał. Niedzielski podkreślił, że "projekt ma zmodyfikowaną logikę - tak, żeby uwzględnić punkty widzenia tych osób, które definiują siebie jako przeciwnicy szczepień". - Ta modyfikacja pozwala uszanować również ten punkt widzenia, bo nie trzeba się wykazywać szczepieniem, tylko trzeba się wykazywać wykonanym ujemnym testem. Co więcej, projekt zawiera wprost sformułowane prawo do powszechnego testowania się z publicznych pieniędzy - wyjaśnił Niedzielski. Pytany, czy jego zdaniem projekt wejdzie w życie, odparł, że "jako minister zdrowia namawia na każdym kroku do poparcia tego projektu". W jego ocenie "broni się on wartością merytoryczną".