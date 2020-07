Kontrowersyjna ustawa dezubekizacyjna. Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę

Trybunał Konstytucyjny zajął się budzącą kontrowersje ustawą dezubekizacyjną . Jak relacjonuje RMF24, sędzia sprawozdawca Justyn Piskorski przywołał niektóre zastrzeżenia do ustawy zgłoszone przez warszawski Sąd Okręgowy, który zakwestionował konstytucyjność przepisów.

Rozprawa została odroczona. Przerwę do sierpnia zarządziła prezes TK Julia Przyłębska .

Kontrowersyjna ustawa dezubekizacyjna

W sprawie ustawy interweniował rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Na początku 2018 r. wystąpił do szefa MSWiA, by ją zmienić. Tłumaczył to tym, że obniżenie świadczenia nie ma żadnego związku z indywidualną oceną postępowania funkcjonariuszy.