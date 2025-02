Kontrowersyjna propozycja Trumpa. "Nie do przyjęcia"

- To jest nie do przyjęcia, to jest typowo "trumpowski" dyktat. Jeżeli to jest warunek rozejmu czy negocjacji, to to "trumpowe" pojęcie negocjacji jest raczej szokujące dla Europy - mówił w programie "Newsroom" WP ekspert ds. bezpieczeństwa prof. Daniel Boćkowski, nawiązując do propozycji Białego Domu, by Ukraina, w zamian za pomoc, udostępniła Stanom Zjednoczonym swoje złoża metali ziem rzadkich. - Umowa, którą zaproponowali Amerykanie, nie była na zasadzie dzielenia się, ale raczej na zasadzie takiej: oddacie nam wszystko, co macie i nie na przyszłość, tylko za to, że myśmy Wam w ogóle pomagali - ocenił ekspert. Według niego, Ukraina nie zgodzi się na takie warunki, bo oznaczałoby to jej "kapitulację". Ekspert zwrócił uwagę, że Ukraińcy oddaliby swoje najcenniejsze złoża, nie zyskując w zamian od USA żadnych gwarancji bezpieczeństwa.

