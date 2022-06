Kontrowersje wokół Tomasza Lisa. Prezes wydawnictwa pisze do pracowników

Presserwis opublikował list, który Mark Dekan, prezes Ringier Axel Springer Polska (wydawca m.in. "Newsweeka"), skierował do pracowników wydawnictwa. W liście nie ma bezpośrednich nawiązań do osoby Tomasza Lisa. W piśmie do pracowników zapewniono, że zgłoszenia o nieprawidłowościach i niewłaściwych zachowaniach w firmie zawsze spotykają się z adekwatną reakcją.