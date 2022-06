Nowy naczelny "Newsweeka". Sekielski zastąpi Lisa

Od października 2012 do stycznia 2015 był gospodarzem poranków w Radiu Tok FM. Od stycznia 2013 do czerwca 2016 współpracował z TVP, gdzie prowadził autorski program "Po prostu". Był także gospodarzem "Woronicza 17" w TVP Info. Pisał dla tygodników Newsweek i Wprost. W listopadzie 2018 roku dołączył do zespołu prowadzących program "Onet Rano".