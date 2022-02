Kontrowersje wokół małopolskiej kurator. Szef ZNP liczy na Agatę Dudę Agata Duda na spotkaniu z posłankami KO miała podzielić część krytycznych opinii o "lex Czarnek", a o zmianach planowanych przez ministra edukacji i nauki rozmawiano w Pałacu Prezydenckim z Przemysławem Czarnkiem. Czy to oznacza szansę na to, aby żona przekonała Andrzeja Dudę do argumentów przeciwników zmian w szkołach? - Zapewne takie rozmowy para prezydencka odbywa - powiedział w programie "Newsroom" WP Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dodał, że związkowcy spotkali się z Agatą Dudą wcześniej również ws. gimnazjów i wówczas niewiele z tego wyniknęło. – Także jestem umiarkowanym, może nie tyle sceptykiem, ale umiarkowanym optymistą - mówił szef ZNP. Zaznaczył, że środowisko oświatowe liczy na aktywność żony prezydent. - Biorąc też te lokalne, małopolskie uwarunkowania związane z kurator Barbarą Nowak, która jest takim sztandarowym przykładem upolitycznionego kuratora - stwierdził gość Mateusza Ratajczaka i ostrzegł, że "lex Czarnek" to "tylko instrument, który ma dotrzeć do umysłów uczniów".