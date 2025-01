Kontrowersje wokół abp. Skworca. Nadal pracuje w episkopacie

Arcybiskup Wiktor Skworc, mimo oskarżeń o tuszowanie przestępstw księży pedofilów, nadal pełni funkcję w Komisji ds. Duszpasterstwa episkopatu. Hierarcha nie został odwołany, mimo że Watykan powołał specjalną komisję do zbadania jego działań.

"Stolica Apostolska nigdy nie wydała dekretu orzekającego o jego winie i mógł pozostać urzędującym arcybiskupem katowickim do osiągnięcia przewidzianego prawem wieku kanonicznego, a jedynie został zamianowany arcybiskup koadiutor, co samo w sobie nie jest karą kanoniczną " - odpowiada Onetowi ks. Paweł Chyla z Sekretariatu Komisji Duszpasterstwa KEP.

Jednak Robert Fidura, aktywista pomagający ofiarom przestępstw w Kościele, nie zgadza się z tym stanowiskiem. "Stolica Apostolska uznała, że Skworc jest winny zaniedbań, więc wyznaczono mu koadiutora oraz zrezygnował z zasiadania w gremiach KEP. To nie jest tak, że niewinny człowiek został skrzywdzony i zmuszono go do częściowego usunięcia się w cień" - mówi Onetowi Fidura.