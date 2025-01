Abp Jędraszewski wykluczony z ważnej kapituły

Decyzja o wykluczeniu metropolity była wynikiem działań Nowej Lewicy, która argumentowała, że wypowiedzi i działania abp. Jędraszewskiego były nieodpowiednie . Radni Lewicy podkreślali, że chodzi o funkcję, a nie personalia, co oznacza, że także następcy Jędraszewskiego nie będą zasiadać w kapitule .

Za uchwałą głosowało 23 radnych, przeciw było 16, a troje wstrzymało się od głosu. W kapitule medalu zasiadali dotychczas metropolita, prezydent miasta i rektor UJ. Radni PiS próbowali wprowadzić poprawkę, by również prezydent Krakowa został wykluczony, ale została ona odrzucona. Radni PiS argumentowali, że jeżeli radni Lewicy chcą neutralności religijnej składu komisji, to niech i będzie neutralność polityczna, a prezydent Aleksander Miszalski należy do Platformy Obywatelskiej.