- Jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki - powiedział w środę Zełenski w wywiadzie dla czterech polskich mediów. - Zachód nie rozumie, że Rosjanie pójdą dalej. To największy błąd - ostrzegł.