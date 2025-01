Zełenski wspomniał o Nawrockim. "Powinien zacząć ćwiczyć"

- Przepraszam, jak się nazywa? - odparł Zełenski, pytany o Nawrockiego. - Jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii i nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić swego kraju. Bo jeżeli Ukrainy nie będzie nigdzie, to ryzyko (wojny w Polsce-red.) będzie bardzo wysokie - oświadczył Zełenski w wywiadzie dla TVN24, Onetu, Krytyki Politycznej i "Rzeczpospolitej".