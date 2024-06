Kontrole na granicy z Niemcami przedłużone. A będzie ich jeszcze więcej

Niemcy wydłużają kontrole. Problem z wyjazdem na urlop?

Jak przypomina Gazeta Lubuska, działanie punktów najpierw zostało przedłużone do lutego, a później do połowy czerwca. Niedawno przedłużono je o sześć miesięcy - do połowy grudnia. Z kolei tymczasowe kontrole na granicach Niemiec są możliwe do 19 lipca. Ich celem kontroli jest wczesne wykrywanie i powstrzymywanie osób niebezpiecznych.