Kontrofensywa "niespodzianką". "Wróg się tego nie spodziewa"

- Kiedy to nastąpi (ukraińska kontrofensywa - przyp. red.), jak i w jakich kierunkach - to będzie właśnie ta niespodzianka, której nasi wrogowie spodziewają się najmniej. Myślę, że będzie to zaskoczenie nie tylko dla rosyjskich wojskowych i rosyjskiego społeczeństwa, ale także dla wielu Ukraińców - powiedział członek ukraińskiej komisji Rady Najwyższej ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu, Fiodor Wenisławski w trakcie rozmowy emitowanej na antenie Radia Swoboda.