Zdumiewający zwrot Korei ws. broni dla Ukrainy. "Będzie zależeć od Rosji"

- Słowa prezydenta były zdroworozsądkową i pryncypialną odpowiedzią - podkreślił jeden z wysokich rangą południowokoreańskich urzędników cytowany przez Yonhap News Agency. - Rosyjskie władze komentują coś, co nie ma miejsca, ale możemy myśleć o tym w inny sposób. To, co zrobimy w przyszłości, będzie zależało od Rosji - dodał.