Konsternacja po wywiadzie z Kamińskim. Poseł Lewicy mówi wprost

- Putin bada, na ile twarde jest nasze państwo. Im więcej słabości teraz okażemy, tym bardziej brutalna będzie ingerencja w nasze sprawy. Rosja zawsze bazowała na słabości Zachodu. Musimy pokazać naszą determinację. I pokazujemy - powiedział Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych, w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". Co na to szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski? - Nie wiem, gdzie tę determinację pokazujemy, bo pokazywanie determinacji polega na tym, że umiemy poradzić sobie z reżimem białoruskim, który rozpoczął działania zmierzające do destabilizacji polskiej granicy. Minęło wiele miesięcy od kiedy wiemy, że ta sytuacja się mogla wydarzyć, minęły cztery tygodnie od kiedy mam stan wyjątkowy i na granicy jest gorzej niż lepiej - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Ten rząd, który dziś w imieniu Kamińskiego opowiada, że sobie poradzi, sobie nie radzi - dodał Gawkowski.