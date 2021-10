Konsternacja po wpisie Gowina. Bielan: chciałbym to zrozumieć

"Wczoraj ukryty dług Polski wzrósł o 23 mld. Tyle 'pieniędzy' rząd rozdał samorządom z pustego konta w BGK. Za to oszustwo w sprawie deficytu, oszustwo w sprawie funduszy unijnych i brnięcie w populistyczne rozdawnictwo wyborcze przyjdzie nam wszystkim płacić dziesiątki lat" - przestrzegł na Twitterze były wicepremier Jarosław Gowin, krytykując ogłoszony przez premiera Program Inwestycji Strategicznych. Do słów szefa Porozumienia odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan. - Chciałbym to zrozumieć. Wydaje mi się, że wytłumaczenie jest bardzo proste. Do dnia, w którym Jarosław Gowin był członkiem rządu, Zjednoczona Prawica była jednym z najlepszych projektów w historii. Następnego dnia, kiedy Jarosław Gowin został z rządu wyrzucony, okazuje się, że to jest katastrofa dla Polski. Zmieniła się tylko jedna rzecz - zabrakło Jarosława Gowina w rządzie - komentował Bielan.