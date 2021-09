Konsternacja po słowach Marka Suskiego. Dostał dobitną odpowiedź

- Polska nielegalna walczyła podczas II wojny światowej z niejednym okupantem (...). Walczyła z okupantem sowieckim i będziemy walczyć z okupantem brukselskim - stwierdził polityk PiS Marek Suski. Jego słowa komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. - Czyli rozumiem, że Polacy walczący z okupantem niemieckim brali od nich pieniądze? Bo dzisiaj Marek Suski sugeruje, że wszyscy jego koledzy i koleżanki, którzy biorą ciężkie pieniądze miesięcznie z UE, biorą pieniądze od okupanta. No to może by przestali brać? - ripostowała. - Wiemy, że wybory do PE z tej strony, eurosceptyków i ludzi przeciwnych Unii, jest tylko po to, by tam iść po kasę. Że to jest dobra emerytura w nagrodę - dodała.