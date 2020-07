Końskie. Nietypowy eksponat w starostwie. To stół, przy którym Andrzej Duda podpisał ustawę Kolej Plus

Wszystko zaczęło się od tego, że na początku marca Andrzej Duda wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem pojawił się z wizytą w miejscowości Końskie w województwie świętokrzyskim. Prezydent podpisał wówczas ustawę Kolej Plus, która zakłada przywracanie połączeń kolejowych w kraju.

Jednak to nie przepisy wywołały największe zainteresowanie, tylko okoliczności, w jakich doszło do podpisania ustawy. Otóż uroczystość miała miejsce na nieczynnym dworcu kolejowym w Końskich, co zostało udokumentowane m.in. na zdjęciach. Ostatni pociąg pasażerski odjechał z tego miejsca ponad dziesięć lat temu