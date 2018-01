Konrad Szymański: pora byśmy przestali bać się sankcji

- Taki scenariusz nie wchodzi w grę - zapewnił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański pytany o możliwe uruchomienie art. 7. Traktatu o UE wobec Polski. Jego zdaniem po wczorajszej zapowiedzi premiera Węgier Viktora Orbana, czas "skończyć rozmowę w Polsce na temat sankcji".

- To, co jest przedmiotem procedury wszczętej przez UE, nie można nazwać procedurą sankcyjną, chodzi o polityczne wątpliwości wobec danego kraju i nic więcej. Pora, byśmy przestali się bać sankcji, bo taki scenariusz nie wchodzi w grę - stwierdził w „Sygnałach Dnia” w radiowej Jedynce wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich Konrad Szymański. W ten sposób odniósł się do deklaracji Viktora Orbana, że Węgry poprą Polskę w sprawie art. 7.