Konrad Fijołek wygrał w Rzeszowie. Patryk Jaki wyciągnął wnioski

W przyśpieszonych wyborach w Rzeszowie zwyciężył Konrad Fijołek, samorządowiec wspierany przez KO, Lewicę, Polskę 2050 i PSL. Wyniki w programie "Newsroom WP" komentował Patryk Jaki, europoseł Solidarnej Polski. - Nie tylko my, ale wszyscy razem powinniśmy wyciągnąć wnioski, że startując osobno, pomogliśmy Fijołkowi wygrać te wybory. W Rzeszowie opozycja ma większą bazę głosów, natomiast my mogliśmy nawiązać walkę - ocenił polityk. Jego zdaniem Zjednoczona Prawica powinna była wystawić jednego kandydata. - Marcin Warchoł miał coś, co dawało szansę na nawiązanie walki, mianowicie poparcie Tadeusza Ferenca. (...) Brakujące poparcie do wygrania wyborów mogłoby dać właśnie wsparcie bardzo popularnego prezydenta. Nie było jednak woli, aby realizować taki plan. Moim zdaniem był to błąd. (...) Czas pokaże, że [Konrad Fijołek - przyp. red.] to będzie bardzo słaby prezydent - przekonywał Patryk Jaki.