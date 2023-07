Konrad Domagała. Kim jest ofiara strzelaniny w Poznaniu?

Konrad Domagała. Bloger. "Wiem, że było warto"

Mężczyzna zastrzelony w Poznaniu w sieci posługiwał się imieniem Kordian. Był nie tylko artystą, ale również blogerem. We wpisach, publikowanych między innymi w mediach społecznościowych, poruszał tematy historyczne, polityczne oraz ekonomiczne. Mężczyzna pod koniec maja spełnił także jedno ze swoich marzeń - zorganizował Festiwal Muzyki z Gier Komputerowych. Jak wówczas pisał na Facebooku "To marzenie, które siedziało w głowie (i sercu) od kilku dobrych lat, kosztowało dużo, pracy, czasu i też pieniędzy, ale wiem, że było warto. Takie wydarzenia zostają z nami do końca życia".