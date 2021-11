Konkurs zachęcający do szczepień. Zaskakujące wyniki

Rząd miał różne sposoby na to, aby zachęcić do szczepień przeciwko COVID-19. Jednym z nich była loteria szczepionkowa oraz dwa konkursy dla gmin - "Gmina na medal" oraz "Najbardziej odporna gmina". To jednak nie koniec. Zorganizowano także trzeci konkurs. O nim nie było jednak tak głośno jak o poprzednich, a nagrody w nim przyznane całkiem spore.