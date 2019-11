Konin. Policjant zastrzelił 21-latka. Sprawą zajmie się Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zapowiedział, że zajmie się sprawą śmiertelnego postrzelenia przez policjanta 21-letniego Adama C. w Koninie. Zwróci się o informacje do policji i prokuratury.

"Rzecznik Praw Obywatelskich poprosi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o informacje co do ustaleń poczynionych w ramach czynności wyjaśniających i - ewentualnie - postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza. Do Prokuratury Okręgowej w Koninie wystąpi o informacje co do wszczętego śledztwa" - zapowiedział w piątek Adam Bodnar na swojej stronie internetowej.