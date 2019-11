Lotnisko Chopina w Warszawie. Straż Graniczna przechwyciła walizki pełne heroiny

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej przejął ponad 11 kg heroiny o wartości około 4,5 mln złotych. Narkotyki zostały ukryte w walizkach podróżnego, obywatela Wielkiej Brytanii.

Do ujawnienie dużych ilości heroiny doszło na Lotnisku Chopina po przylocie samolotu z Dohy, stolicy Kataru. Do kontroli granicznej stawił się 51-letni mężczyzna, obywatel Wielkiej Brytanii narodowości burundzkiej.

Straż Graniczna podejrzewała go o przemyt znacznych ilości narkotyków. Potwierdziła to szczegółowa kontrola bagaży podróżnego. Psy Służby Celno - Skarbowej wykryły w nich obecność środków odurzających. Do ścian walizek było przyklejonych osiem pakietów heroiny.