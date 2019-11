Rybnik. Pijana matka opiekowała się 3-latkiem. Nie pamiętała, jak dziecko ma na imię

W środę będzie przesłuchiwana w prokuraturze 46-letnia matka, która w stanie upojenia alkoholowego opiekowała się 3-letnim dzieckiem. Miała w organizmie pięć promili alkoholu.

Do interwencji policyjnej w mieszkaniu przy ul. Lotników w Rybniku doszło w poniedziałek po południu. O godz. 16.00 funkcjonariusze zostali wezwani do mieszkania, w którym miało dojść do awantury między znajomymi.