Kryzys Trzeciej Drogi. "To jest ostrzeżenie"

Trzecia Droga osiągnęła rozczarowujący wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Michała Koboskę z Polski 2050, która współtworzy sojusz, zapytaliśmy, czy można mówić o zbliżającym się końcu koalicji z PSL. - Pogłoski o śmierci Trzeciej Drogi są wysoce przesadzone. Nie ma dziś podstaw ani powodów, by ogłaszać koniec tego projektu. Są powody, żeby się zastanowić, co nie zagrało - mówił polityk w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Dopytywany o niski wynik w wyborach do PE przyznał, że "to jest żółta karta, ostrzeżenie". - To jest dla nas czas na to, żeby podciągnąć tabory, popracować nad naszymi strukturami regionalnymi - ocenił wiceszef Polski 2050. Mówił też o wewnętrznej dyskusji w partii, której część polityków podważa sojusz z PSL.