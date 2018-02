Koniec sprzedaży koni na rzeź. Handlujący końmi na mięso na te targi już nie wejdą

Na targach koni w Skaryszewie co roku pojawiali się handlarze, którzy sprzedawali zwierzęta pod nóż. Teraz ma być inaczej. - Razem z policją będziemy pilnować, żeby było wstępu dla niewłaściwych ludzi - mówi nam Marek Pietrusiak z fundacji Centaurus.

- Fundacja Centaurus codziennie ratuje życie zwierząt. Tylko podczas zeszłorocznych, skaryszewskich Wstępów ocaliliśmy kilkadziesiąt koni przed ich ostatnią drogą do rzeźni. Uznaliśmy jednak, że dla poprawienia losu koni potrzebne jest szersze, systemowe działanie. Odezwaliśmy się do Ireneusza Kumięgi. Udało nam się porozumieć i od tego roku gmina ma zadbać o to, żeby nie było na "Wstępach" rzeźnickich aut. - mówi Marek Pietrusiak z fundacji. To właśnie on przekonał burmistrza do zmiany formuły targów.