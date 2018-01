"Tylko koni żal". Reakcje na ich widok na Krupówkach mówią wszystko

Weekend w Zakopanem oznacza tłum turystów. Pokazaliśmy wam zatłoczone Krupówki i czekające tam na żądnych wrażeń bryczki. Szybko daliście znać, co o tym sądzicie.

"Dajcie tym koniom odpocząć!" – apelujecie. Ale wśród takich, przeważających głosów jest też inny: "Koń jest od tego żeby pracować. Od zawsze był wykorzystywany w polach do ciężkich prac, podczas wojen do ciągania dział i armat, do zaprzęgów itd. To zwierzę jest do tego stworzone".